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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa'da 23 Nisan'a özel konvoy

Manisa'da 23 Nisan'a özel konvoy

Etkinlikten drone görüntüleri

Aktüel 

-Etkinlikten aktüel görüntüler

( MANİSA -DRONE) MANİSA

- Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonla Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar kentte konvoy yaptı. Manisa Valiliği tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Manisa sokakları siren sesleriyle şenlendi. Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Manisa Büyükşehir Belediyesine ait araçlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kentte konvoy yaptı. Türk Bayraklarıyla süslenen araçlar renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar balkonlarından Türk Bayrakları sallayarak konvoya eşlik etti.
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