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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa’da 20 dönüm arpa ekili alan küle döndü

Manisa’da 20 dönüm arpa ekili alan küle döndü

Yangın yerinden detay görüntüler

( MANİSA ) MANİSA

Samanlık Trol 


- Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Mersinli Mahallesi’nde arpa ekili tarlada çıkan yangın zarara neden oldu. Salihli’nin Mersinli Mahallesi Hasan Tarlası mevkisinde Mahmut Şimşek’e ait arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği’ne ait ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 100 dönüm arpa tarlasının 20 dönümü zarar gördü. Daire başkanı uyardı: "Çöpleri yakmayın" Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal “Toplamda 100 dönüm olan arazimizin 20 dönümünde zarar meydana geldi. Yangına Salihli Amirliği başta olmak üzere yakın ilçelerimizdeki ekiplerimizde müdahale etti. Çiftçilerimizden özellikle dere içlerinde yaptıkları temizlik sonrası çıkan çöpleri yakmamalarını istiyoruz. Çünkü bu tür yangınlar kontrolden çıkıp hem yakındaki tarlalara hem de bu tarlalardaki ekinlere zarar vermektedir. Ayrıca Manisa genelinde son 1 ay içerisinde 25 samanlık yangını meydana geldi. Çiftçilerimizin bu konuda da dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.
(BA-AY-
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