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Manisa’da 150 ton saman yangında küle döndü
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da 150 ton saman yangında küle döndü

Manisa’da 150 ton saman yangında küle döndü

- Yangından detaylar

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- - İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir hayvan çiftliğinin saman deposunda çıkan yangında yaklaşık 150 ton saman küle döndü. Yangın Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin saman deposunda meydana geldi. Cenk K.’ye ait çiftliğin samanlığından dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çiftliğe çok sayıda itfaiye ekibi ile iş makinesi sevk edildi. Öte yandan çiftliğin ormanlık araziye yakın olması nedeniyle de bölgeye Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler de gönderildi. Arazözler ormana sıçrama ihtimaline karşı teyakkuzda beklerken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için mücadele verdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için önlemler devam ediyor. 150 ton samanın kül olduğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLK-AY-
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