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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da 101 yaşındaki kadın yangında öldü

Manisa’da 101 yaşındaki kadın yangında öldü

Yangından detay görüntü

( MANİSA )- Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı kadın kurtulamadı MANİSA

Yaşlı Kadın 


- Manisa’nın Salihli ilçesi Gökeyüp Mahallesi'nde çıkan yangında 101 yaşındaki Ümmü Özmeşeci, hayatını kaybetti. Yangın, öğle saatlerinde Gökeyüp Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümmü Özmeşeci’nin yaşadığı evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, ahşap ve yığma taş evdeki yangını söndürdü. Yangından evde yalnız yaşadığı öğrenilen 101 yaşındaki 5 çocuk annesi Ümmü Özmeşeci yaşamını yitirdi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (BA-SC-
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