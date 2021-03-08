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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Manisa’da 10 yavru köpek yangında telef oldu

Manisa’da 10 yavru köpek yangında telef oldu

Yanan sazlıktan görüntü

Yavru Köpek Köpek Trol 

- Köpek yavrularından detay görünler

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Salihli ilçesinde sazlık alanın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangında alevlerin arasında kalan 10 yavru köpek telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi’nde bulunan sazlık ve otluk alanda yangın çıktı. Yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Salihli İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından alanda inceleme yapan itfaiye ekipleri, yan yana yatan 10 yavru köpeğin telef olduğunu gördü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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