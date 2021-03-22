Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MANİSA - Çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

MANİSA - Çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturdu

- Turgutlu Ovası'nın havadan görüntüleri - Turgutlu ovası çiçek açan erik, kiraz ve şeftali ağaçları Manisa 'da çiçek açan meyve ağaçları, görsel şölen oluşturduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde baharın gelmesiyle badem, erik, kiraz, kayısı ve şeftali ağaçları çiçek açtı.Gediz Nehri'nin suladığı bereketli topraklarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle meyve ağaçları uyanmaya başladı.
Bölgenin erik ve kiraz başta olmak üzere önemli meyve üretim merkezlerinden Turgutlu ilçesinde pembe, beyaz ve eflatun renklerinde çiçek açan ağaçlar, sunduğu renk cümbüşüyle görenleri hayran bırakıyor.Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, yaptığı açıklamada ilçede meyve sezonunun yaklaştığını, çiçeklenen ağaçlarla üreticinin de yeni sezon umutlarının yeşerdiğini kaydetti.
Üretici Metin İçöz de yeni sezona hazırlandıklarını dile getirerek, çiçeklerdeki yoğunluğun sezona ilişkin beklentilerini yükselttiğini ifade etti.

Eflatun Hava Sıcaklıkları Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement