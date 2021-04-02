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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için ‘Mavi Işık’ yaktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi otizm için ‘Mavi Işık’ yaktı

KAVŞAKLAR ÜST GEÇİTLER GECE DRONE ÇEKİMİ

Otizm 

-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE AİT BİNALARIN MAVİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ DRONE

( MANİSA -DRONE) MANİSA

- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına destek vermek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nı mavi renkle aydınlattı. 2 Nisan Otizme Farkındalık Günü kapsamında Tohum Otizm Vakfı’nın düzenlediği, ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyasına, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı’nı mavi renkle aydınlatarak destek oldu. Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla şehrin simge projelerinin mavi ışıkla aydınlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla çalışmanın yapıldığı da belirtilirken, otizmin eksiklik değil, farklılık olduğu vurgulandı.
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