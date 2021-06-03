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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı

MANİSA - Besicilerin 'koyun kırkma' mesaisi başladı

MANİSA - Besicilerin "koyun kırkma" mesaisi başladı - Koyun kırkımından görüntüler - Sevinçler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş'in konuşması Manisa 'da besicilerin "koyun kırkma" mesaisi başladı - El halıcılığının önemli merkezlerinden Manisa 'nın Demirci ilçesinde koyunlardan kırkılan yünler, tesislerde işlenerek ipliğe dönüştürülüyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Demirci ilçesinde besiciler, sıcaklıkların artmasıyla koyunlarını kırkıp, aşı ve ilaçlarla hastalıklardan korumaya çalışıyor.Küçükbaş hayvan sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yün kırkımına başladı.
İlçeye 5 kilometre mesafede bulunan Sevinçler Mahallesinde besiciler, birbirleri ile yardımlaşarak koyun kırkımı yapıyor.Besiciler, sabahın erken saatlerinde başladıkları kırkım işleminin yanında aşı ve ilaçlarla hayvanlarını hastalıklara karşı da korumaya alıyor.Çocuklar da babalarına yardım ederek koyun kırkımını öğreniyor. Hummalı bir çalışmayla kırkılan yünler ise halıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu ilçedeki tesislere gönderilerek iplik haline getiriliyor. - Koyun yününe rağbet arttıSevinçler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede koyun yünü üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirterek, "Koyunlarımızın daha verimli olması, iyi beslenmesi için bu kırkımların yapılması gerekir. Kırkılan yünleri de tüccara satarak hayvanlara yem alıyoruz. Bu yıl kilogram fiyatının 2 lira olduğunu öğrendik. Bu yıl koyun yününü soran birçok tüccar var. Fiyat yükseldi, besicilerimiz kırkımdan güzel bir gelir elde edecek." dedi.
Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ise ilçede 80 bin kayıtlı koyun olduğunu belirterek, kırkılan yünlerin halı sanayisinde kullanıldığını ve besiciye önemli bir gelir olduğunu ifade etti.

Hastalık Muhabir Erimli Hayvan Koyun Kırkma 

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