MANİSA - Baraj gölünde kaybolan kadının cesedine ulaşıldı
- Olay yeri - Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları - Hayatını kaybedin kişinin cesedinin sudan çıkarılmasıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde baraj gölünde dün kaybolan kadın ölü olarak bulundu.Afşar Baraj Gölü'ne girdikten sonra kaybolan Serpil Dayan'ı (33) arama çalışmalarına İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Deniz Liman Şubesinde görevli Kurbağa Adamlar ve AFAD ekipleri katıldı. Baraj gölünde yapılan yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından Kurbağa Adamlar, Dayan'ın cansız bedenine ulaştı.Olay yerine gelen Dayan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. - OlaySerpil Dayan, erkek arkadaşı Halil Çetin (35) ile dün Afşar Baraj Gölü kıyısına piknik yapmaya gitmiş, bir süre sonra suya girmesinin ardından çırpınmaya başlamıştı.Erkek arkadaşı çırpınan Dayan'ı kurtarmak için müdahale etmiş ancak başarılı olamamıştı. Çetin'in durumu bildirmesi üzerine gölde arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.
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