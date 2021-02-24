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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Arpa yüklü tır devrildi: 2 yaralı

MANİSA - Arpa yüklü tır devrildi: 2 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler - Yaralıların araçtan çıkarılması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Kula ilçesinde arpa yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Uşak - İzmir kara yolu Esenyazı Mahallesi kavşağı mevkisinde Hasan Gündüz idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.Kazada sürücü ile yanında bulunan İbrahim Çetiz ağır yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık Ekipleri Trol 

 
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