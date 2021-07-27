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MANİSA - Apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - Apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu

MANİSA - Apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu

- Cesedin bulunduğu bina - Bina boşluğu - Polisin binanın çatısında inceleme yapması - Bina çevresinde alınan önlemler Manisa 'da bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulunduMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde bir apartman boşluğunda erkek cesedi bulundu.İstasyon Mahallesi Akgül Sokağı'ndaki bir apartmanın yöneticisi Halit Zeynel Can (35), bina boşluğunda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, apartman boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekibi, yaptığı incelemede, cesedin Mustafa Bayşeker'e (24) ait olduğunu tespit etti.Bayşeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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