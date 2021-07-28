MANİSA - Alaşehir'de 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi
- Üzüm bağı içine ekilmiş kenevirlerin bulunması - Ekiplerin kök kenevirleri sökmesiAlaşehir'de 1924 kök Hint keneviri ele geçirildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi.Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, Killik Mahallesi Ali Ağa mevkiindeki üzüm bağında asmalar arasına ekili 1924 kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.Boyları 3 metreyi bulan 1924 kök kenevir bitkisinin yanı sıra alanda 5 kilogram kubar esrar da bulundu.Bağ sahibi M.K'nın (53) yakalanması için çalışma başlatıldı.Jandarma ekipleri, kenevirleri yakarak imha etti.
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