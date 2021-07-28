Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MANİSA - Alaşehir'de 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MANİSA - Alaşehir'de 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi

MANİSA - Alaşehir'de 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi

- Üzüm bağı içine ekilmiş kenevirlerin bulunması - Ekiplerin kök kenevirleri sökmesiAlaşehir'de 1924 kök Hint keneviri ele geçirildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağı içine ekilmiş 1924 kök Hint keneviri ele geçirildi.Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan saha çalışmalarında, Killik Mahallesi Ali Ağa mevkiindeki üzüm bağında asmalar arasına ekili 1924 kök kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.Boyları 3 metreyi bulan 1924 kök kenevir bitkisinin yanı sıra alanda 5 kilogram kubar esrar da bulundu.Bağ sahibi M.K'nın (53) yakalanması için çalışma başlatıldı.Jandarma ekipleri, kenevirleri yakarak imha etti.

Akalan Üzüm Bağı 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı