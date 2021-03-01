Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MANİSA - Afrin şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı anısına mevlit programı düzenlendi

MANİSA - Afrin şehidi Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı anısına mevlit programı düzenlendi

- Alaca camii - Mevlit programı - Kuran - ı Kerim okunması - Demirci Müftüsü Fatih Aytekin'in açıklaması - Dua edilmesi - Vatandaşlara ikramda bulunulmasıMANİSA (AA) - Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Uğur Palancı, şehadetinin 3. yılında son görev yeri olan Manisa 'nın Demirci ilçesinde anıldı.Demirci İlçe Jandarma Komutanlığında görevli olduğu 2018'de Zeytin Dalı Harekatına katılan ve Afrin'de şehit olan Palancı için Merkez Alaca camisinde yatsı namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.
Programda vatan savunması için şehit olan asker ve güvenlik güçleri için ilahiler ve Kur'an - ı Kerim okundu.Demirci İlçe Müftüsü Fatih Aytekin "Vatanımız ve bayrağımız için şehit düşmüş tüm askerlerimizi, polislerimizi ve güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyoruz. Allahutaala tüm asker ve polisimizi kazadan, beladan ve düşmanın şerrinden korusun. Ülkemizi tüm kötülüklerden rabbim muhafaza etsin ve aziz milletimizi ilelebet payidar eylesin. Şehidimiz Astsubay Uğur Palancı ve tüm aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun."dedi.
Yatsı namazının ardından Şehit Astsubay Uğur Palancı anısına vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.Mevlit programına Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğurcan Şahin, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şehadet Şehit Polis Kötülük Güvenlik Güçleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı