MANİSA - 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördü
- Yangın çıkan alandan görüntü - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahalesi - Yangın söndürme helikopterinin yangın söndürme çalışmaları Manisa 'da çıkan 2 ayrı orman yangınında 7 dönüm alan zarar gördüMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ve Gölmarmara ilçelerinde çıkan orman yangınları söndürüldü.Turgutlu ilçesi Çıkrıkçı ve Sivrice mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, belirtilen bölgeye 1 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi, orman personeli ile itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangın 5 dönüm ormanlık alanda zarara neden oldu.Gölmarmara ilçesi Yunuslar Mahallesi Kurt Tepesi mevkisindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülen yangında, 2 dönümlük orman alanının zarar gördüğü belirtildi.
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