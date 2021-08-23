Mangaldan çıkan alev eve sıçradı, yangın itfaiye ve vatandaşların el birliğiyle söndürüldü

-vatandaşların yangına müdahalesi

-vatandaşın hortumu istemesi



( GAZİANTEP ) - (Özel) İki kişi hortumu diğerleri de bu iki kişiyi tuttu- Mangaldan çıkan alevler bir evi kül etti GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yakılan mangaldan çıkan alevler bir evi kül etti. Sıcak anların yaşandığı yangına müdahale anında ise duvar üstündeki iki kişi hortumu, diğerleri de bu iki kişiyi tuttuğu görüntüler damga vurdu. Gaziantep'in İslahiye ilçe merkezinde bulunan Fevziçakmak Mahallesi’nde 2 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Yemek yapmak için yakıldığı öğrenilen mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, bir anda alevlere dönüştü. Yangını fark eden ev sahibi Elif K. ise iftaiyeden ve çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Sıcak anlar yaşandı Olay yerine itafiye ekipleri gelene kadar komşular ise yangına müdahale etmek için yoğun çaba sarfetti. Vatandaşlar bahçe hortumu ile yangına müdahale etmeye çalıştı. Suyun yetersiz olduğunu fark eden vatandaşların çaresiz kaldığı bir anda ise itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İstinat duvarında bulunan iki kişi ise itfaiye ekiplerine seslenerek, hortumu vermelerini istedi. İtfaiye erleri ise hızla hortumu araca bağlayarak, istinat duvarının üzerinde bulunan vatandaşlara uzattı 2 kişi hortumu diğerleri de bu iki kişiyi tuttu Hortumu alan vatandaşlar, ekiplerden bir an önce suyu açmalarını isterken ekipler ise suyun tazyikli olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Uyarılar ardından istinat duvarı üzerinde bulunan 2 kişi sıkı sıkı hortumu kavrarken, zeminde bulan vatandaşlar ise bu hortumu tutan 2 kişi bacaklarından ve belinden kavrayarak tuttu. Ekiplerin suyu açması üzerine ise vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Soğutma çalışmalarını ekipler yaptı Yapılan ilk müdahale ile alevler kontrol altına alınırken hazırlıklarını tamamlayan itfaiye erleri ise duvarı tırmanarak, evin damına çıktı. Vatandaşlardan hortumu alan ekipler, kontrolü tamamen kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarını yürüttü. Güvercinler son anda kurtarıldı Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar ise yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan binanın çatısındaki güvercinlerin kapısını açarak serbest bıraktığı öğrenildi. Vatandaşlar son anda güvercinlerin kapısını açarak, güvercinlerin alev ve dumandan etkilenmesini önlediği belirtildi. Polis geniş güvenlik tedbiri aldı Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yangını ve söndürme çalışmalarını film gibi izlemek isteyen vatandaşları megafon ile uyaran ekipler, şahısların olay yerinden uzaklaşmalarını istedi. Can kaybı yada yaralananın olmadığı yangında büyük maddi hasarın meydana geldiği kaydedildi. (MGÖ-SD-

