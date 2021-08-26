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Manga Grubu’ndan İstanbul Havalimanı’nda sürpriz konser
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manga Grubu’ndan İstanbul Havalimanı’nda sürpriz konser

Manga Grubu’ndan İstanbul Havalimanı’nda sürpriz konser

Manga grubunun havalimanında verdiği konserden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Ölümsüz Müzik Grubu Yabancı Turist Sempatik Alternatif Rock 


- Türkçe alternatif rock müziğin MTV ödüllü grubu manga, İstanbul Havalimanı’nda sevenlerine sürpriz bir konser verdi. Türk Rock müziğinin önemli gruplarından Manga, İstanbul Havalinanı’nda sürpriz bir konser etkinliğine imza attı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA’nın ev sahipliğinde Dış Hatlar Giden Yolcu katı arındırılmış alanda gerçekleştirilen manga’nın akustik konserine, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Seyahat etmek için havalimanına geldiklerinde karşılarında ünlü müzik grubunu gören yolcular kısa süreli şaşkınlığın ardından, etrafta toplanarak cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Grup, performanslarında veyasin ile birlikte ortak yayınladıkları yeni şarkıları Kırıla Kırıla’yı da seslendirdi. İzleyicilerin alkışlarıyla son bulan etkinlikte grup üyelerin sempatik halleri yüzleri gülümsetti.
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