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Manda sürüsüne ayı saldırdı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Manda sürüsüne ayı saldırdı

Manda sürüsüne ayı saldırdı

Ayının saldırdığı mandana çekilmesi

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Saldırı Hayvan 


- Kastamonu’nun Cide ilçesinde nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Çukurçal köyü ile Gökçeler köyünü birbirine bağlayan nehirde otlayan manda sürüsüne ayı saldırdı. Ayının saldırısında 1 manda yaralandı. Vatandaşlar, bölgede birçok hayvanı telef eden ayılar için yetkililerden yardım beklediklerini belirterek, son yıllarda oldukça fazla yaşanan yabani hayvan saldırılarından mağdur olduklarını kaydetti.
(Vİ-HFV-
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