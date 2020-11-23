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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MANCHESTER - Medipol Başakşehir kafilesi, İngiltere'de

MANCHESTER - Medipol Başakşehir kafilesi, İngiltere'de

- Takım oyuncularının havalimanından çıkıp araca binmesiMANCHESTER (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında yarın deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, İngiltere'ye geldi.İstanbul'dan özel uçakla Manchester Havalimanı'na ulaşan Medipol Başakşehir kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, bugün TSİ 21.30'da karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Medipol Başakşehir, karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 22.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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