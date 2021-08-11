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Manavgatlı besicilere yörüklerden 6 ton yem desteği
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgatlı besicilere yörüklerden 6 ton yem desteği

Manavgatlı besicilere yörüklerden 6 ton yem desteği

Yemlerin kamyona doldurulmasından görüntü

Orman Yangınları Tarım Yardım Kampanyası Yangın Yörükler 

-konuşmadan görüntü

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

- Denizli Yörükleri Derneği tarafından yaşanan orman yangınlarında büyük zarar gören Antalya-Manavgatlı besiciler için 6 ton yem gönderildi. Denizli Yörükleri Derneği tarafından orman yangınlarında büyük zarar gören Manavgatlı besiciler için yem yardımı kampanyası başlatıldı. Dernek yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşların desteğiyle üç gün içinde 6 ton yem toplandı. Toplanan yemler Sevindik Mahallesinde bulunan yem deposundan görevliler tarafından TIR’a yüklendi. Yaşanan orman yangınlarıyla birlikte özellikle Manavgat’taki birçok besicinin yörüğün büyük zarara uğradığını, Denizli Yörükleri Derneği olarak yaşanan acıyı biraz olsun hafifletmek için yardım yem yardımı kampanyası başlattıklarını anlatan Dernek Başkanı Yaşar Celal Ceylan, Muğla’da da orman yangınlarında zarar gören yörükler için yeni bir yardım kampanyası daha başlatacaklarını söyledi.

Dernek yönetimi ve vatandaşların desteğiyle üç günde 6 ton yem topladıklarına dikkat çeken Başkan Ceylan, "Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Tarihimiz, ormanlarımız yok olmaya başladı.
Burada da mağdur olan çok köylerimiz var. Bizde dernek olarak bu kardeşlerimize maddi manevi desteklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarımız ve yelerimiz ile dışarıdan katkı sağlayan dostlarımız ile beraber Antalya Manavgat’taki kardeşlerimize yem gönderiyoruz. Katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yüce rabbim birliğimizi daim eylesin" dedi.
Konuşmaların ardından yola çıkan yem dolu TIR Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğüne doğru yola çıktı. Toplanan yemler ilçe tarım müdürlüğü aracılığıyla yangında zarar gören besicilere dağıtılacak. (HD-MB-Y)
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