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Manavgat yangınında görev yapan TOMA’lar çiçekler ve alkışlarla uğurlandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat yangınında görev yapan TOMA’lar çiçekler ve alkışlarla uğurlandı

Manavgat yangınında görev yapan TOMA’lar çiçekler ve alkışlarla uğurlandı

DRONE GÖRÜNTÜLERİ

General Jandarma Yangın Kışla Asker 

-İÇİŞLERİ BAKANI VE VALİ KARŞILANMASI
-TOMALARIN YOLA ÇIKIŞI
-VATANDAŞLARIN ÇİÇEK ATMASI
-ALKIŞLAYAN VATANDAŞLAR

( ANTALYA -DRONE-TOPLU)- Emniyet Müdürlüğü’ne ait 50, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 3 TOMA için tören düzenlendi ANTALYA

- Manavgat’ta çıkan yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için gelen TOMA’lar çiçek ve alkışlarla uğurlandı.Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan yangını söndürme çalışmalarına destek vermek için Türkiye’nin birçok ilinden Manavgat’a gelen Emniyet Müdürlüğü’ne ait 50, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait 3 TOMA, düzenlenen törenle vatandaşlar tarafından çiçek ve alkışlarla uğurlandı.Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için Manavgat Cuma Pazarı’nda yapılan uğurlama törenine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve görevli personel TOMA'larla katıldı.
Törende konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı “Her toplumsal olayda olduğu gibi polis ve jandarmanın Manavgat yangınında da görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Yangın şu anda sizlerin de katkılarıyla tamamen söndürüldü. Gönül isterdi ki hiç can kaybı olmasın. Ama gerek vatandaşlarımız gerekse yangın ekiplerinde maalesef hayatını kaybedenler oldu. Sizlere yangın söndürme çalışmalarına vermiş olduğunuz destek için çok teşekkür ediyor, görev yerlerinize uğurluyoruz. Bizden ve Manavgat’tan ailelerinize de çok selam söyleyin. Bundan sonraki görevlerinizde başarılar diliyoruz” dedi.
TOMA’lar, Manavgat’tan ayrılırken, Cuma Pazarı’na gelen vatandaşlar da çiçekler ve alkışlarla eşlik etti. Elinde çiçeklerle TOMA’ları uğurlayan bir vatandaş ise “Öncelikle askerlerimize TOMA çalışanlarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz. Manavgat’ımızı yangından ağaçlarımızı yok olmaktan kurtardığı için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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