Manavgat yangının şüphelisi hastanedeki 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

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( ANTALYA -ÖZEL)- Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, vücudunun yüzde 80’inin yandığı belirlendi ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü Yeniköy Yalamukbükü mevkiinde çıkan orman yangınının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan Hüseyin G. yaşamını yitirdi. Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, vücudunun yüzde 80’inin yanmış olması nedeniyle 18 gündür tedavi gördüğü bildirildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olarak adlandırılan Manavgat yangını 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan başladı.

Yeniköy Yalamukbükü mevkiinde başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılırken, Kalemler ve Evrensekiye ulaşmış, Kalemler mahallesinde 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yangını çıkardığı belirlenen Hüseyin G, isimli şüphelinin yangından kısa bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin yangın bölgesinden motosikletiyle kaçmak isterken alevlerin arasında kaldığı, yanma korkusuyla 177’yi arayarak yangın ihbarında bulunduğu bildirildi.

Alevlerin arasında kalan Hüseyin G'nin vücudunun yüzde 80’ninin yandığı, yakalanmasının ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 gün sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hüseyin G'nin telefon sinyallerinden yangın başladığı noktada olduğunun belirlendiği, bazı köylülerin de yangından önce motosikletiyle yangın bölgesine doğru gittiğinin görüldüğü öğrenildi.

