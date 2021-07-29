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Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek

Manavgat yangını insansız helikopter ile gözlenecek

helikopterin görnütüsü

Termal Kamera Orman Yangını Kontrol Noktası Helikopter Orman İşçisi 

-havalanması
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde devam eden orman yangını insansız helikopter ile gözlenecek. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde dün öğle saatlerinde çıkan ve birçok mahallede etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda 1 İnsansız Hava Aracı

, 1 yangın söndürme uçağı, 19 helikopter, 191 arazöz ve bini geçkin orman işçisi görev aldı. Yangın Ulualan Mahallesinde bulunan Yangın Kontrol Merkezi’nden koordine ediliyor. Öte yandan yangına dair havadan anlık görüntü aktarmak için bölgeye insansız helikopter de getirildi.
Üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere insansız helikopter, havada 8 saate kadar kalabiliyor. Gelen talebe göre anlık görüntü aktarıyor. Helikopter 20 bin feet yüksekliğe çıkarak saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. (EG-
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