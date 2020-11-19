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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat Tapu Müdürlüğü’nde sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor

Manavgat Tapu Müdürlüğü’nde sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor

Tapu Müdürlüğünden detay

Tapu İşlemleri Bild 

-Asılan bildiriden detay

( ANTALYA )- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bazı personellerin Covid-19 testi pozitif çıktı ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesi Tapu Müdürlüğü’nde bazı personellerin Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle sadece web tapu işlemleri yapılabiliyor. Tapu Müdürlüğü girişine asılan yazıda, E Randevu ve Alo 181 randevu hizmetlerinin 5 Aralık 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi. Tapu Müdürlüğünde 1 personelin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından bu personelle teması olduğu belirlenen 5 personele test yapıldığı, sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi.
Konuyla ilgili olarak yetkililer tarafından bir açıklama yapılmazken, Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün bulunduğu binanın iç girip kapısına bir dosyaya bazı personellerin testlerinin pozitif çıkmasından dolayı verilebilecek ve verilemeyecek hizmetlerin belirtildiği bir uyarı yazısı yer aldı. Camda yer alan uyarı yazısında şu ifadeler kullanıldı: “Müdürlük çalışanı personellerimizden bazılarının Covid-19 testi pozitif çıktığından dolayı, E Randevu ve Alo 181 randevu hizmetleri 05.12.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Sadece web tapu işlemleri karşılanacaktır. Web tapu işlemlerinde eksik bilgi ve belge girilmesi durumunda talepler iptal edilecektir” (AK-HFV-
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