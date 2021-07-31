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Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti

Manavgat'tan acı haber: 2 yangın işçici hayatını kaybetti

Fotoğraf

( ANTALYA -FOTOĞRAF EKLENDİ)- Manavgat'ta yangın işçileri alevler arasında kaldı, 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 işçi yaralandı ANTALYA

Hastane Sağlık Ekibi Yangın Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale eden arazözde görevli 4 yangın işçisi alevlerin arasında kaldı. Yangın işçilerinden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, 2’si de yaralandı. Dumandan etkilenen 4 işçi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.Manavgat’ta 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden bir tanesi olan Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesinde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk Mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.2 işçinin cansız bedenine ulaşıldıGece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.4 işçi dumandan etkilendiDiğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.
Boşaltılan mahalledeki bazı vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildiYangının hızla yaklaştığı Ahmetler Mahallesi de yangın tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı.
Ahmetler Mahallesinde yaşayan yaşlılar, yangın tehlikesi nedeniyle Arama Kurtarma Ekipleri tarafından evlerinden alınarak, önce Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da geçici olarak konaklayacakları Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.
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