- Manavgat'taki yangınla ilgili bir tutuklama

- Antalya'nan Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde öğle saatlerinde başlayan yangınlarla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C. Y. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AK-
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