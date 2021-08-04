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Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış

Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki çocuk çıkarmış

ARŞİV-

( ANTALYA ) ANTALYA

Yetiştirme Yurdu Bild Kavaklı Yangın İtiraf 


- Manavgat'taki yangını 12 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı belirlendi. Manavgat merkez kavaklı mahallesinde Çarşamba günü çıkan yangını 12 yaşındaki M.A.T. isimli çocuğun çıkardığı ve tedbir amaçlı yetiştirme yurduna gönderildiği bildirildi.
Suçunu itiraf eden M.A.T.'nin ifadesi doğrultusunda kendisini azmettirdiğini söylediği 16 yaşındaki C.Y. dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.
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