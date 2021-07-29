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Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden izleniyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden izleniyor

Manavgat'taki yangın Alanya sahillerinden izleniyor

sahildeki tatilciler

Yangın Gökyüzü Ormanlı Tatİl Plaj 

-uzaktan görülen gökyüzünü kaplamış dumanlar
-detaylar

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve dün aktşam itibarıyla 600 dönüm ormanlık alanı küle çeviren, mahallelerin boşalılmasına ve üç kişinin ölümüne sebep olan yangın Alanya ilçesinde sahillerdeki tatilciler tarafından da görülüyor. Yaklaşık 40 kilometre mesafedeki İncekum plajında denize giren tatilciler, gökyüzünü kaplayan dumanları uzaktan izlediler. (RE-
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