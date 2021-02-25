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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manavgat’taki orman yangını kontrol altında

Manavgat’taki orman yangını kontrol altında

yangının baraj gölü üzerinden görünümü

Bild Ormanlı Baraj Gölü Orman Yangını Trol 

-alevler
-itfaiye ekiplerinin müdahalesi
-yangından ve çalışmadan detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangında 4 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Karavca Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, rüzgar ve yanan bölgenin vadi olması yangın ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının nasıl çıktığı araştırılıyor.
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