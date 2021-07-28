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Manavgat'taki orman yangını büyüyor
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'taki orman yangını büyüyor

Manavgat'taki orman yangını büyüyor

olay yeri

Yangın Orman Yangını Helikopter 

-yangından ve dumanlardan görüntü
-ekiplerden görüntü
-detaylar

( ANTALYA -2) ANTALYA

- Manavgat Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Şiddetli rüzgar Yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor. Yangın Evrenseki ve deniz istikametinde hızla ilerliyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleriyle müdahale edilmeye çalışılıyor.
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