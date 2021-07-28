Manavgat'taki orman yangını büyüyor

-yangından ve dumanlardan görüntü

-ekiplerden görüntü

-detaylar



( ANTALYA -2) ANTALYA



- Manavgat Yeniköy Mahallesi çöplük yolunda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını büyüyerek devam ediyor. Şiddetli rüzgar Yangına müdahaleyi de zorlaştırıyor. Yangın Evrenseki ve deniz istikametinde hızla ilerliyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleriyle müdahale edilmeye çalışılıyor.

