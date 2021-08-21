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Manavgat’ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat’ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar

Manavgat’ta yardım için toplanan kıyafetleri dere kenarına attılar

Dere kenarına atılan kıyafetler detay

İncirlik Yangın Belediye Başkan Yardımcısı Orman Yangını 

-Üzerinde etiketi bulunan kıyafetler detay
-Evrenseki beldesi eski belediye başkan yardımcısı Bülent Söylemez röp ve detay

( ANTALYA - ÖZEL) - Dere kenarında iç acıtan görüntüye tepki - Kıyafetlerin etiketleri dahi sökülmemiş ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangında etkilenen vatandaşlar için bölgeye getirilen kıyafetler, kimliği belirsiz kişiler tarafından Evrenseki-Ilıca sınırında bulunan dere kenarına atıldı. Dere kenarında iç acıtan görüntüye tepki gösteren Bülent Söylemez, “Burada ayakkabıdan kabana, oyuncaktan perdeye kadar üzerinde etiketi sökülmemiş kıyafetler var. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi?" diyerek tepki gösterdi. Manavgat’ta yaşanan orman yangınının ardından Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da yaşayan Türkler yardım için tek vücut oldu. Yardımların büyük bölümü amacına ulaşırken koordinasyonsuz bir şekilde getirilen bazı yardım malzemeleri ise kullanılmadan çöpe dönüştü. Evrenseki ve Ilıca Mahallelerinin sınırında bulunan Şamada Köprüsü yakınlarında dere kenarına atılan kıyafetler görenleri şaşkına çevirdi. "Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi?" Evrenseki beldesi eski belediye başkan yardımcısı Bülent Söylemez, gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşırdığını belirterek, “Şuan Evrenköy ile İncirliköy arasındaki Şamada Köprüsü’nün bulunduğu yerdeyiz. Gördüğünüz malzemeler maalesef dere kenarına dökülmüş ve bu insanlar bunu göndermiş ama bazı arkadaşlar bunu getirmiş etiketli bir şekilde derenin etrafına tamamen serpiştirmiş. Yani çok büyük üzüntü içindeyim. Bu malların buralara dökülmesi yazık günah değil mi? Bu malları yangın zedeler kullanmıyorsa bile bunlar birer hayır kurumuna verilip kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Hepsi sıfır malzeme, 2. el olan malzemeler de var. Perdeler var. Çocuk oyuncakları var. Çanta her türlü malzeme var. Ve maalesef gördüğünüz gibi hepsini buraya dökmüşler. Yetkililerin bu malzemelerini bulmalarını istiyorum” dedi.

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