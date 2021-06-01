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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Manavgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

Manavgat’ta trafik kazası: 2 yaralı

-Kaza yeri ve araçlardan detay

Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Trol 

--Yaralılara müdahale ve hastaneye kaldırılmaları

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da 2 aracın kontrolsüz kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüleri yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Kasaplar Mahallesi 8536 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkbeleni Millet Bahçesi istikametine seyir halindeki Sinan Zorba’nın kullandığı 07 JJ 553 plakalı tüp dağıtan ticari araç ile 8523 sokakta İmam Hatip Lisesi istikametinden gelip Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametine gitmekte olan Nazmiye Yağmuroğlu’nun kullandığı 07 APM 810 plakalı aracın kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri Nazmiye Yağmuroğlu ve Sinan Zorba 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (EA-
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