Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Saat 14:30 sıralarında Kadılar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 20 arazöz, 3 helikopter, çak sayıda belediye itfaiye aracının müdahale ettiği ve çevresi arazözler tarafından abluka altına alınan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 hektar çam ormanının zarar gördüğü, yerleşim yerleri ve ekili araziler için tehlike oluşturmadığı bildirildi.





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