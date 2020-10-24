Manavgat'ta orman yangını

-İşçilerin ve arazözlerin müdahalesi



( ANTALYA -EK) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını söndürülmeye çalışıyor.Saat 14:30 sıralarında Kadılar Mahallesindte henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan orman yanını devam ediyor.Orman Bölge Müdürlügü'ne ait 20 arazöz, 3 helikopter, çak sayıda belediye itfaiye aracının müdahale ettiği ve çevresi arazözler tarafından abluka altına alınan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.



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