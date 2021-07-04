Manavgat’ta orman yangını: 2 dönümlük Kızılçam ormanı zarar gördü

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çıkan yangında 2 dönüm Kızılçam ormanı zarar gördü. Karabük Mahallesi'nin Beşkonak mevkisindeki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arozöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında, 2 dönümlük Kızılçam ormanı zarar gördü.
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