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Manavgat’ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Manavgat’ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

Manavgat’ta mezarlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

-Yangın bölgesinden detay

Ormana Yangın Ormanlı Altın Gesi 

--İtfaiye ekipleri detay
--soğutma çalışmaları detay
--Mahallenin tepkisi

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir mezarlık içerisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıktığı bölgede yaşayan mahalle sakinleri ise, mezarlık içerisindeki arı kovanlarına tepki göstererek yangının bu sebeple çıktığını iddia etti. Manavgat Hatipler Mezarlığında ormanlık alanda çıkan yangın, orman işletme ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeleri ve vatandaşların müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, bölgede soğutma çalışması yaparken mahalle sakinleri mezarlık içerisindeki ormanlık alanda bulunan arı kovanlarına tepki göstererek yangının kovanların hemen yanı başından çıktığını arıcının tütsü yaparken, ateşi ormana kaçırdığını ve yangının bundan dolayı çıktığını iddia etti.
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