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Manavgat'ta, Kızıldağ Mahallesinde alevler yeniden yükseldi
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'ta, Kızıldağ Mahallesinde alevler yeniden yükseldi

Manavgat'ta, Kızıldağ Mahallesinde alevler yeniden yükseldi

Kızıldağ'daki alevler

Tedbirler Ormanlı Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 

-Dumanlar
-Uçakların su atması
-Helikopterlerin su atması
-İzleyen vatandaşlar
-Ahnet Işık röportaj
-Havva Ceylan röportaj
-Yamaçtaki köy detay
-Ekipler detay

( ANTALYA )-Tahliye edilen mahalle sakinleri, uzak bir noktadan endişeli gözlerle izliyor ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını sekizinci gününde Kızıldağ mevkiinde devam ediyor. Mahalle sakinleri alevlerin evlerine yaklaşan yangını uzaktan endişeli gözlerle izliyor. Çok sayıda arazöz, tanker ve orman işçisi alevlerin mahalleye girmemesi için tedbirlerini aldı. Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi'nde devam eden orman yangınına gün boyu havadan uçak ve helikopterler müdahale edildi. Isparta- Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınırda bulunan Kızıldağ'a ekipler alevlerin geçmemesi için seferber oldu. Akşam saatlerinde tüm çabalara rağmen Kızıldağ’ atladı ve rüzgarın etkisiyle batıya doğru yönelmeye başladı.
Akşam saatlerinde rüzgarın yavaşlamasıyla bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Sarp kayalık ve yamaç alanda devam eden yangın, yakın bir noktadaki Kızıldağ Mahallesi’ni tehdit etmeye başladı.
Çok sayıda arazöz, tanker ve orman işçisi alevlerin mahalleye girmemesi için tedbirlerini aldı. Kızıldağ Mahallesi’nden tahliye edilen vatandaşlar, karşı bir noktadan alevlerin evlerine gelmemesi için endişeli gözlerle yangını izliyor. "Yangın sönecek diye bekliyoruz" Mahalle sakinlerinden Ahmet Işık, Manavgat’tan başlayan yangının oldukları yere kadar geldiğin belirterek, “ Şuan yangın çok tehlikeli bir yerde ve durmuyor. Evimizi bekliyorum, yangın bir taraftan gelecek diye. Yangın sönsün diye bekliyoruz ama faydası yok. Sadece izleyebiliyoruz. Bizi bıraksalar ormana gideriz, bizim gelir kaynağımız burası” diye konuştu.
"Destek istiyoruz" Kızıldağ Mahalle sakinlerinden Havva Ceylan, “ Gece gündüz millet çalışıyor ama olmuyor. En son alevler buraya kadar dayandı. ” dedi.

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