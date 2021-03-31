Manavgat'ta hortum paniği kamerada

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( ANTALYA -EK) ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan kısa süreli sağanak yağış ve dolu sırasında Çenger sahilinde hortum meydana geldi. Manavgat Alanya arasında yolculuk yapan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntüledi hortum herhangi bir zarara yol açmadı. Denizde oluşan ve yaklaşık 1 dakika devam eden hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.



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