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Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor

Manavgat'ta ekiplerin yangın mücadelesine vatandaşlar da destek oluyor

Yangından detay

Yangın Ormanlı Gesi Orman Yangını Hayvan 

-Söndürme çalışmalarından detay
-Vatandaşların söndürme çalışmalarına desteği

( ANTALYA )- 5. gününde yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangını devam ediyor. İtfaiye erleri ve vatandaşlar yangını söndürebilmek için var gücüyle çalışıyor.Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın halen devam ediyor. Bir çok mahallenin yandığı, hayvanların telef olduğu dekarlarca ormanlık alanın etkilendiği yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Jandarma ekipleri bölgeye girişi kapatırken, karadan ve havadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin yardımına vatandaşlarda koştu. Yamaçlık alana hortum çekmeye yardım eden vatandaşlar, diğer taraftan da testereler ile kesim yapıyor. Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede kızılçam ağaçlarının zaman zaman alevlendiği görüldü.

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