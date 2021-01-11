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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Manavgat'ta çiftçilik belgesi kuyruğu

Manavgat'ta çiftçilik belgesi kuyruğu

emniyet güçlerinin denetimleri ve belge ibraz edilmesi

Bild Gesi Hayvan Trol 

-ziraat odasında belge almayı bekleyenler

( ANTALYA )- Covid-19 sürecinde çiftçi belgesi sayısında artış- 2019 yılında 315 belgeli çiftçi bulunurken, 1 Mart - 31 Aralık 2020 tarihinde bu sayı bin 173 oldu ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve pandemiden dolayı oluşan turizm durgunluğu, ilçe halkını çiftçiliğe ve hayvancılığa yönlendirdi. Ziraat Odası önünde çiftçilik belgesi için ilk kez kuyruk oluşurken, pandemi sürecinde çiftçilik belge sayısında 4 kat artış yaşandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Manavgat’ta çok sayıda insanın çiftçiliğe ve hayvancılığa yöneldiğini gözler önüne seriyor. Emniyet güçlerinin yaptığı denetimlerde durdurularak kimlik kontrolü yapılan araç sürücülerinin neredeyse yüzde 90’ı çiftçi belgesi sahibi olduğu gözleniyor. Ziraat Odası önünde çiftçilik belgesi için tarihte ilk kez kuyruk oluşurken, 1 Mart-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Manavgat Ziraat Odası’ndan 50 TL ödeyerek çiftçilik belgesi alanların sayısının bin 173 olduğu bildirildi.
Bu sayının ilçe genelinde 2019 yılında ise sadece 315 olarak kayıtlara geçmişti.
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