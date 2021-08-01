Manavgat’ta alevler yeniden metrelerce yükseldi, ekipler havadan karadan müdahale etti -Yangına müdahale eden...

-Havaya yükselen alevler detay

-Ekiplerin havadan müdahale etmesi detay

-Karadan müdahale detay

-Yangına müdahale eden ekipler detay

-Ekiplere yardımcı olan vatandaşlar detay

-Çalışmalar detay

-Araçlardan detay



( ANTALYA ) - Manavgat’ta alevler yeniden metrelerce yükseldi, ekipler havadan karadan müdahale etti- Manavagat’ta 5 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor-Bölge halkı ekiplere yardımcı olmak için adeta seferber oldu-Yangına müdahale eden itfaiye eri namazını yangın alanında kıldı ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, devam ediyor. Yangında metrelerce havaya yükselen alevlere ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunmaya devam ediyor. Öte yandan ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge halkı da adeta seferber oldu. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını, devam ediyor. Yangın son olarak ilk çıktığı yerden Beydin Mahallesi Taşağıl yol sınırına kadar ilerledi. Kuzeyden esen rüzgarlı hava ve yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeni hızla ilerleyen yangını kontrol almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Alevler metrelerce yükseğe çıktı Yangında alevler metrelerce havaya yükseldi. Yükselen alevlere ekipler önce havadan müdahalede bulundu. Ekipler yangına sahanın engebeli olması nedeni ile karadan müdahale etmekte zaman zaman zorlandı. Öte yandan ekiplere yardımcı olmak isteyen bölge halkı da adeta seferber oldu. Mahallenin gençleri bir yandan ekiplere su ve yiyecek dağıtırken bir yandan da hortumlarının taşınmasında yardımcı oldu. Bir itfaiye eri ise namazını orman yangının hemen devam ettiği alanda kıldı. İtfaiye erinin bu davranışı vatandaşlar tarafından büyük taktir topladı. Havanın kararması ile yangına müdahalenin karadan devam edilecek. (EG-

