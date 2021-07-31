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Manavgat orman yangınına Şanlıurfa´dan destek
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manavgat orman yangınına Şanlıurfa´dan destek

Manavgat orman yangınına Şanlıurfa´dan destek

Manavgat orman yangınına Şanlıurfa´dan destek

Yangın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Ekipler yola çıkma detayı
-Araçlara hızla binenler genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Osmaniye'nin ardından Antalya Manavgat'taki orman yangınına müdahaleye destek vermek için yola çıktı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangınlara destek amaçlı Türkiye'nin dört bir yanından itfaiye erleri çeşitli araç ve gereçlerle bölgeye sevk ediliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de Osmaniye'deki yangına müdahale ettikten sonra rotayı Antalya Manavgat' a çevirdi. Şanlıurfa İtfaiyesi'ne bağlı 3 personel ve bir arazöz Manavgat'taki yangına müdahale için yola çıktı. (BB-SVY-
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