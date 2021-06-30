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( ANTALYA ) - Manavgat-Konya yolunda orman yangını- 20 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın kontol altına alındı ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat-Konya D-695 Karayolu üzerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınında 20 hektar dolayında ormanın yandığı bildirildi.

Gündoğmuş yol kavşağından başladığı belirtilen yangına Orman İşletmesinin yanı sıra Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınabildi. Yangının D-695 karayolu kenarında hızla ilerlemesi nedeniyle Konya Antalya arasında yolculuk yapan araçlar uzun süre beklemek zorunda kaldı. Manavgat-Konya D-695 Karayolu Gündoğmuş yol kavşağından başlayan ve rüzgarın etkisiyle karayolu güzergahında taş ocağı istikametine hızla yayılan yangında 20 hektar dolayında kızıl çam ormanının zarar gördüğü belirtildi.Yol kenarından başlaması nedeniyle yoldan geçen bir araçtan sigara izmariti atılması suretiyle çıktığı tahmin edilen yangına 4 yangın söndürme helikopteri, Gündoğmuş., Akseki ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 23 Arazöz, 6 Su tankeri, 3 dozer, çok sayıda ilk müdahale aracı ve pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye birimine bağlı çok sayıda itfaiye ve su tankeri ile çok sayıda yangın işçisi müdahalede bulundu. Araç kuyruğu omuştu Yangının Manavgat-Konya D-695 Karayoluna çok yakın olması nedeniyle Manavgat istikametinden Konya istikametine giden araçlara Gündoğmuş yol kavşağından itibaren izin verilmiyor. Yol üzerinde çok sayıda aracın beklediği ve uzun araç kuyruğu oluştu. Yangın uzun ğraşların ardından kontrol altına alınabildi. (AK-

