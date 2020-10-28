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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Manavgat'a 3 günde 6 orman yangını: Asırlık çam ağacı yangını ucuz atlattı

Manavgat'a 3 günde 6 orman yangını: Asırlık çam ağacı yangını ucuz atlattı

sorgun yangını soğutma çalışması

İlk Müdahale Çam Ağacı Makilik Alan Piknik Alanı Orman Yangını 

- yangının ardından yapılan incelemeler
-asırlık çam ağacının gövdresi zarar gördü
-son 3 gün içerisinde meydana gelen yangınlardan görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde son üç günde çıkan 6 orman yangını büyümeden söndürüldü. Tamamının insan eliyle piknik ateşi, tarla ve arazideki kuru ot ve dalların temizlenmesinin ardından yakılan ateşlerden çıktığı belirlenen yangınların sonuncusunda Sorgun Çamlığında 100 yaşının üzerinde olduğu tahmin edilen asırlık çam ağacı, anında müdahale sonucu yanmaktan kurtuldu. Sorgun çamlığında çıkan orman yangını, yangın söndürme ekiplerinin kısa sürede müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangında 100 yaşının üzerinde olduğu tahmin edilen asırlık kızılçam ağacı ve etrafındaki makilik alan zarar gördü. Türkbeleninde bulunan yangın kulesinin ihbarı sonucu Manavgat Orman İşletmesine ait 2 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 1 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın büyümeden söndürüldü.Yangının ardından yapılan incelemelerde, yangının başlangıç noktasında piknik ateşi yakıldığı, yangının da bu ateşten çıktığı belirlendi. 3 günde 6 yangın Manavgat’ta son 3 gün içerisinde Sorgun çamlığındaki yangınla birlikte 6 adet orman yangını meydana geldi. Yeniköy, Saraçlı, Hacaliköy ve Tepeköy’de meydana gelen yangınların tamamının ortak noktası insan eliyle çıkmış olması. Yetkililer yangınların piknik ateşi veya tarla ve arazideki kuru ot ve dalların temizlenmesinin ardından yakılan ateşlerden çıktığını dile getirdi.Yetkililer, yangınların önüne geçilebilmesinin en kolay yolunun piknik alanı olarak belirlenen yerler dışında piknik ateşi yakılmamasından, arazilerde yapılan temizlik sonrası ateş yakılsa bile başında beklenilerek arazi dışına çıkmasının önlenmesinden geçtiğini belirterek vatandaşları uyardılar.
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