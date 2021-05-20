Manava dadanan hırsız kamerada

-Manav röp.

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren manava hırsızlar dadandı. 2 gün üst üste meyve çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manavda meydana geldi. Gece saatlerinde manava giren hırsız, 2 gün üst üste meyve çalıp kayıplara karıştılar. Sabah iş yerine gelen manav Gıyasettin Baykal, meyvelerin tezgahlardan azaldığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızı fark eden Baykal, polise haber vererek şikayetçi oldu. İş Yeri Sahibi Gıyasettin Baykal, "15-16 Mayıs'ta iş yerimize hırsızlar girmiş. giren kişilerde belli zaten iki gün içerisinde aynı kişi tarafından giriliyor ne ihtiyaçları varsa kendimiz karşılarız gelsin istesinler. bizler zaten veriyoruz herkesin iş yerine girmesinler esnafın hali durumu zaten ortada. gelsinler esnaflardan da istesinler yardımcı oluyorlar zaten" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

