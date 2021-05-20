Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manava dadanan hırsız kamerada

Manava dadanan hırsız kamerada

Güvenlik kamera görüntüsü

Polis Kamera Hırsız 

-Manav röp.
-Detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren manava hırsızlar dadandı. 2 gün üst üste meyve çalan hırsız güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay 15-16 Mayıs 2021 tarihlerinde Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manavda meydana geldi. Gece saatlerinde manava giren hırsız, 2 gün üst üste meyve çalıp kayıplara karıştılar. Sabah iş yerine gelen manav Gıyasettin Baykal, meyvelerin tezgahlardan azaldığını görünce güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızı fark eden Baykal, polise haber vererek şikayetçi oldu. İş Yeri Sahibi Gıyasettin Baykal, "15-16 Mayıs'ta iş yerimize hırsızlar girmiş. giren kişilerde belli zaten iki gün içerisinde aynı kişi tarafından giriliyor ne ihtiyaçları varsa kendimiz karşılarız gelsin istesinler. bizler zaten veriyoruz herkesin iş yerine girmesinler esnafın hali durumu zaten ortada. gelsinler esnaflardan da istesinler yardımcı oluyorlar zaten" dedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement