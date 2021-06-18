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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Manav sahibini ‘soğan’ ile böyle dövdüler

Manav sahibini ‘soğan’ ile böyle dövdüler

Güvenlik kamerası

Kamera 

-olay anı

( İSTANBUL )- Yabancı uyruklu 3 şahsın, manav sahibini dövdüğü anlar kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta 3 kişi manav dükkanı sahibini tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu şahsıların tezgahtaki soğanları alarak dükkan sahibine vurduğu anlar kameralara yansıdı. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi’nde bulunan bir manav dükkanı önünde önceki gün yaşandı. 3 yabancı uyruklu şahıs, aralarında anlaşmazlık bulunan manav dükkanı sahibine saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine tezgahtan aldıkları soğanla vurma anları da yer aldı. Olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Şahıslar birbirinden şikayetçi olmadı.
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