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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Manav ile seyyar satıcı kavgası meydan savaşına dönüştü

Manav ile seyyar satıcı kavgası meydan savaşına dönüştü

Kavga görüntüleri

( TEKİRDAĞ )- 30 kişinin karıştığı taşlı, sopalı ve kürekli kavgada 4 kişi yaralanırken o anlar kameraya yansıdı TEKİRDAĞ

Hastane Jandarma Kamera Meydan Savaşı Cep Telefonu 


- Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde manav ile seyyar satıcı arasında çıkan kavga meydan savaşına döndü. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı taşlı, sopalı ve kürekli kavgada 4 kişi yaralanırken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manavın önünde tezgah açan seyyar satıcı ile manavın sahipleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın bir anda büyümesiyle olaya çevredekiler de müdahil oldu. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavganın büyümesiyle olay yerine 112 Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, jandarmanın gelmesiyle de kavga eden grup dağıldı. Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan tarafları ifadeleri alınmak üzere merkeze götürürken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştı.
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