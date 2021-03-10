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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mamak’ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti

Mamak’ta kentsel dönüşüm için ihale tarihi netleşti

belediyenin hazırladığı video

( ANKARA ) ANKARA


- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” 7 Nisan’da ihaleye çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında 4, 5, 6 ve 7. etaplarda yer alan 4 bin 477 konut ve ticari blokların yapım işi için7 Nisan’da ihaleye çıkıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla hak sahiplerine seslenen Başkan Yavaş, “Konutların yıllarca teslim edilmemesinden kaynaklı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.
Yıllardır Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanındaki konutlarına kavuşmayı bekleyen vatandaşlara modern ve yaşanabilir alanlar sunmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında mahalle kültürünü koruyan sosyal donatılı konutlar inşa edecek. Kamu zararı ortadan kalkacak Ankara İli Mamak İlçesi Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 4, 5, 6 ve 7 Etaplar Kapsamında 24 Parselde 4 bin 477 Konut ve Ticari Blokların Yapım İşi ihalesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı hazırlıklarını tamamladı. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde yer alan etaplarda yapılacak olan daireler için 7 Nisan’da gerçekleştirilecek ihale sonucu kesinleştikten sonra da konutların bin 80 günde tamamlanarak, 2023 yılına kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İhalenin sonuçlanmasıyla birlikte kamu zararı da büyük ölçüde ortadan kalkmış olacak. Modern konutlar yapılacak Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan projeyle, Mamak Kentsel Dönüşüm alanında bulunan bölgeye Fen İşleri Daire Başkanlığı, 950 adet 80 metrekare, 3 bin 82 adet 100 metrekare, 445 adet ise 120 metrekare kullanım alanına sahip toplam 4 bin 477 adet konut ve ticari alan yapacak. Bölge halkının yaşam tarzını ve düzenini bozmayacak şekilde inşa edilecek olan modern konutlar, görüntü kirliliğinin önüne geçen ortak kullanım alanlarına, otoparklara ve geniş peyzaj alanlarına sahip olacak. Tek seferde yapılacak ihalenin ardından inşaatına başlanacak konutların hak sahiplerine teslim edilmesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi teslim edilmeyen konutlar nedeniyle kira yükünden de kurtulacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi son 15 yılda hak sahiplerine bugünkü değeriyle toplam 1 milyar Türk Lirası kira ödemesi gerçekleştirdi.
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