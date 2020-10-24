Maltepe Sahilde iskelede demirli haldeki gemide yangın çıktı

-itfaiyenin yangına müdahalesi

-röportaj



( İSTANBUL -DRONE)-Maltepe Sahildeki iskelede demirli halde bulunan gemideki yangın havadan görüntülendi İSTANBUL



- Maltepe’de yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye çekilen roro tipli araç taşıma gemisinde yangın çıktı. Ahşap kaplama olan ikinci katındaki yangın kısa sürede büyüdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi ve yangın söndürüldü. Geminin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangın saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kumcular iskelesinde demirli halde olan bir gemide meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık altı ay önce bakım yapılmak üzere iskeleye demirleyen gemideki yangın yemek yapan bekçilerin açık unuttukları tüpten dolayı meydana geldi. Geminin ahşap olan gövdesinin alev alması ile yangın bir anda büyüdü. Yangını fark eden bekçiler ve vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu tamamen söndürüldü. Polis ekipleri yanan geminin demirli olduğu iskelenin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yangını ihbar eden bir görgü tanığı “Yürüyüş yapıyorduk, bir baktık ki gemiden dumanlar yükseliyor. Alevler çıkıyordu. Allahtan abiler hemen itfaiyeyi aradılar İtfaiye beş dakika bile olmadan geldiler söndürdüler.” İfadelerinde bulundu. Geminin sorumlusu olan Mehmet Doğan “sorun sadece mevcudumuzda olan gemimizin 6 aydır bakımda olması. Ve gemimiz almış olduğumuz bekçilerin yemek yaparken yanlış yer seçiminden kaynaklı olmuştur. Kaptan köşkünün olduğu yerde kamara var, kamaranın olduğu yerde tüp olması ve olayın gerçekleştiği yerin masif mobilya olmasından kaynaklı alev almıştır. Kaptan köşkünün olmuş olduğu yerde bir yanma oldu. Allah’a şükür gemimizde çok büyük bir zaiyat yok. Gemide herhangi başka biri de yoktu. Yaralı da yok Allah’a şükür. Bekçilerimiz de karakola ifade vermeye gitti.” İfadelerinde bulundu.



loading...