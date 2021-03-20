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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı

Maltepe sahil yolunda ağaca çarpan sürücü araç içinde sıkıştı

kaza yapan minibüs

Sahil Yolu Hastane Ağaçlı Trafik Yoğunluğu Sağlık Ekipleri 

-minibüs detay
-kaza yeri detay
-minibüsün çekilmesi
-çekici
-ambulans

( İSTANBUL )- Yaralı sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı İSTANBUL

- Maltepe sahil yolunda kontrolden çıkan minibüs kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Kaza, Maltepe sahil yolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Muzaffer G.'nin kullandığı Mitsubishi marka minibüs iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda ilerlediği sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Ardından minibüs yol kenarındaki ağaçlık alana daldı. Ağaca çarparak durabilen minibüsün sürücüsü Muzaffer G. araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Adeta hurdaya dönen minibüs, çekici ile kaza yerinden alınarak götürüldü. Kaza nedeniyle sahil yolunda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.
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