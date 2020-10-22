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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de yaralı olduğu için uçamayan martıya esnaf sahip çıktı

Maltepe'de yaralı olduğu için uçamayan martıya esnaf sahip çıktı

Martı yemek yemesi

-esnaf ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

-. Martıyı çocukları gibi gördüğünü söyleyen çevre esnafı martıya 'Zühtü' ismini koydu. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Adalı Sokak üzerinde yaralı olduğu için uçamayan bir martı çevre esnafı tarafından fark edildi. Zühtü ismi verilen, yaralı martının esnaf tarafından yapılan bir kutu içerisinde barınması sağlandı. Martının barınma ihtiyacını karşılayan esnaf, 4 gün boyunca da martıyı börek ve balıkla besledi. Sağlığına kavuşarak uçmaya başlayan martı şimdi her gün kendisine bakan esnafları ziyaret ediyor. Martıyı balık ile besleyen esnaf Emre Türk, "Zühtü ilk başta buraya yaralı olarak geldi. Bizde esnaf olarak onu aldık ve bir süre besledik. Benden balık yan komşumuzdan ise börek yedi. Şu anda günlük olarak gelip balık ve böreğini yemeye devam ediyor. Buranın bir üyesi gibi oldu. Biz ona alıştık, o bize alıştı. Çocuğumuz gibi oldu artık" diye konuştu.

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